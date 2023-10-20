Tuğba Özerk her gittiği yere yatağını da götürüyor

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 'Hayatım Müzik' programına konuk oldu. Özerk hem hayatına dair bilinmeyenleri anlattı hem de samimi itiraflarda bulundu.

Tuğba Özerk her gittiği yere yatağını da götürüyor

Editör: Özlem KIRAL

Şarkıcı Tuğba Özerk, Melike Öcalan'ın sunumuyla TRT Müzik’te ekranlara gelen 'Hayatım Müzik' programına konuk oldu.

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"BU ÇOCUK MELODİK AĞLIYOR"

Tuğba Özerk, henüz dokuz aylıkken Sezen Aksu’nun "Bu çocuk melodik ağlıyor, görürsünüz çok büyük bir şarkıcı olacak" sözleriyle müzik yeteneğinin keşfedildiğini söyledi. 2.5 yaşında şarkı söylemeye başladığını belirten sanatçı, ilk söylediği parçanın ‘Mastika’ olduğunu açıkladı.

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YATAĞINI YANINDA TAŞIYOR!

İşi gereği çok sık seyahat eden 43 yaşındaki sanatçı, kendi yatağı olmayınca uyumadığını, ciddi uyku sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

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Uyku problemi olduğundan her gittiği yere kendi yatağını da götürdüğünü anlatan Özerk, herkesi şaşırttı.

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