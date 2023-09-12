Tuğba Özerk plajda ölçü aldırdı. Genç kızlara taş çıkarttı

Tuğba Özerk, 30 Haziran 2021 tarihinde aile arasında gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle Gökmen Tanaçar'la dünya evine girmişti.

Şarkıcı, "Gökmen de, ben de çocuk sahibi olmak çok istiyoruz. Kim çocuk istemez ki" ifadelerini kullanmıştı.

Eşinin sözlerini destekleyen Gökmen Tanaçar da "Tuğba gibi güzel, iyi kalpli bir kız çocuğumun olmasını çok isterim" şeklinde konuşmuştu.

'BOŞANMAK DÜNYANIN SONU DEĞİL'

Tuğba Özerk, iş insanı ile geçtiğimiz eylül ayında boşanacaklarını, "Anlaşamadık çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil" sözleriyle duyurmuştu. Çift, beş dakika süren davada tek celsede boşanmıştı.

FİT HALİYLE GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Ünlü şarkıcı son olarak gittiği KKTC tatilinde görüntülendi. Kumsalda ölçü aldıran Tuğba Özerk, iddialı fiziğiyle adeta mankenlere taş çıkardı.

Fit haliyle dikkatleri toplayan sanatçı güzelliğiyle olduğu kadar kusursuz fiziğiyle de göz doldurdu.



