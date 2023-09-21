Tuğba Özerk'e sahnede gelen hediye seyirciyi şoke etti. Böyle bir şey ilk kez görüldü

Editör. Özlem KIRAL

Mordoğan’ın kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Tuğba Özerk’e Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan keçi hediye etti. Keçiyi kucağına alan Özerk, “Hayatımda bu kadar güzel bir hediye almamıştım. Can dostum o benim artık” dedi.

"MÜZİK PİYASASININ PATRONU BENİM"

Ünlü şarkıcı, Yaklaşık beş yıl önce çıkardığı 'Patron' parçasının yeniden trendlerde yer alması hakkında, “Kendimle yarışıyorum. Müzik piyasanın patronu benim. Şaka bir yana son zamanlarda çok güzel bestelerde çıktı ama hala en çok dinlenenler arkasında yer almak gurur verici” açıklamasını yaptı.

FRİKİK ÖNLEMİ

Röportajın ardından sahneye çıkan Tuğba Özerk, konserde pembe mini bir elbise tercih etti. 43 yaşındaki şarkıcı, sahnede frikik vermemek için sık sık mini eteğini düzeltti. Karaburun ve çevre ilçelerden gelen hayranlarının kırmayarak istek şarkıları seslendiren Özerk, müzikseverlere yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.