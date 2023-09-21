Tuğba Özerk'e sahnede gelen hediye seyirciyi şoke etti. Böyle bir şey ilk kez görüldü

İzmir Mordoğan Meydanı’nda konser veren Tuğba Özerk’e sahnede keçi hediye edildi. Kendisine hediye edilen sevimli keçiyi gören Özerk, ''O artık benim can dostum''dedi.

Tuğba Özerk'e sahnede gelen hediye seyirciyi şoke etti. Böyle bir şey ilk kez görüldü

Editör. Özlem KIRAL

Mordoğan’ın kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Tuğba Özerk’e Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan keçi hediye etti. Keçiyi kucağına alan Özerk, “Hayatımda bu kadar güzel bir hediye almamıştım. Can dostum o benim artık” dedi.

650bca7a4e3fe00e948aa542.webp

"MÜZİK PİYASASININ PATRONU BENİM"

Ünlü şarkıcı, Yaklaşık beş yıl önce çıkardığı 'Patron' parçasının yeniden trendlerde yer alması hakkında, “Kendimle yarışıyorum. Müzik piyasanın patronu benim. Şaka bir yana son zamanlarda çok güzel bestelerde çıktı ama hala en çok dinlenenler arkasında yer almak gurur verici” açıklamasını yaptı.

650be66586b2456454e60284.webp

FRİKİK ÖNLEMİ

Röportajın ardından sahneye çıkan Tuğba Özerk, konserde pembe mini bir elbise tercih etti. 43 yaşındaki şarkıcı, sahnede frikik vermemek için sık sık mini eteğini düzeltti. Karaburun ve çevre ilçelerden gelen hayranlarının kırmayarak istek şarkıları seslendiren Özerk, müzikseverlere yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

650be67186b2456454e60286.webp

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı Güncel
Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti Spor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti
Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin” Magazin
Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin”
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı Dünya
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ajanlar var dedi ifşa etti Siyaset
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ajanlar var dedi ifşa etti
3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor Spor
3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor