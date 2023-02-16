Başarılı voleybolcu Tuğba Şenoğlu’nun gözyaşları sel oldu

Türkiye’deki takımı Vakıfbank’tan ayrılarak kariyerine Japonya'nın Kurobe Aqua Fairies takımında devam eden milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin, ülkemizde yaşanan Deprem felaketi için gözyaşı döktü.

Takımı Kurobe Aqua Fairies'in maçı öncesi salonda açılan Türk Bayrağının önünde bir konuşma yapan Şenoğlu; "Çok üzgünüm. Hayatımda kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Maalesef bir sürü arkadaşımızı kaybettik, dostumuzu kaybettik." dedi.

Tuğba Şenoğlu İvegin, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Japonya takımı Kurobe Aqua Fairies de Türkiye için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.