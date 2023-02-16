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Başarılı voleybolcu Tuğba Şenoğlu’nun gözyaşları sel oldu

Kariyerine Japonya’da devam eden başarılı voleybol oyuncusu Tuğba Şenoğlu takımı Kurobe Aqua Fairies ile depremzedelere yardım kampanyası başlattı. Kampanya konuşmasında ise gözyaşlarını tutamadı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:56
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Tuğba Şenoğlu depremzedeler için gözyaşı döktü

Başarılı voleybolcu Tuğba Şenoğlu’nun gözyaşları sel oldu
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Türkiye’deki takımı Vakıfbank’tan ayrılarak kariyerine Japonya'nın Kurobe Aqua Fairies takımında devam eden milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin, ülkemizde yaşanan Deprem felaketi için gözyaşı döktü.

Takımı Kurobe Aqua Fairies'in maçı öncesi salonda açılan Türk Bayrağının önünde bir konuşma yapan Şenoğlu; "Çok üzgünüm. Hayatımda kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Maalesef bir sürü arkadaşımızı kaybettik, dostumuzu kaybettik." dedi.

Tuğba Şenoğlu İvegin, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Japonya takımı Kurobe Aqua Fairies de Türkiye için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

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