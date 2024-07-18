Tuğba Şenoğlu İvegin yeni saçını paylaştı şortuyla dansı olay oldu

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Tuğba Şenoğlu İvegin yeni saçını paylaştı şortuyla dansı olay oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Tuğba Şenoğlu İvegin'in son paylaşımı viral oldu.

Fransa’nın başkenti Paris, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 33. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak.

Bu merakla beklenen büyük spor etkinliğine katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Filenin Sultanları’nın yıldız oyuncularından Tuğba Şenoğlu İvegin Olimpiyatlar öncesinde dikkat çeken bir değişikliğe imza attı.

26 yaşındaki başarılı voleybolcu, yeni saç rengiyle göz kamaştıran bir hal aldı.

Paris Olimpiyat Oyunları’na yeni imajıyla çıkacak olan ünlü voleybolcu, saçlarını kızıl renge boyattı. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Tuğba'ya takipçileri övgüler yağdırdı.

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