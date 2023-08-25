Tuğçe Özbudak hastane yatağından paylaştı. Sevenlerinden dua istemişti

Bir dönem 'Adanalı' dizisinde oynayarak şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, acil bir şekilde ameliyata alınmıştı. Sevenlerinden dua isteyen oyuncudan yeni paylaşım geldi.

Tuğçe Özbudak hastane yatağından paylaştı. Sevenlerinden dua istemişti

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle seneler içinde tanınmaz hale gelmişti. Ünlü ismin yüzündeki değişim sık sık haber olmuş ve sosyal medyada paylaşılmıştı.

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Önceki yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Tuğçe, estetik yaptırdığını kabul ederek; "Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" demişti.

"DOĞAL BİR KIZDIM"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özbudak, "'Adanalı' dizisinden bu yana 12 sene geçti. Üniversiteden mezun oldum, diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı. Saçlarımda kaynak yoktu, şimdi biraz var. Doğal bir kızdım" diyerek başladığı sözlerine; şöyle devam etmişti:

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Ankara’dan İstanbul’a geldim. O zaman masum bir kızdım. ‘Masumluğunu kaybetti’ diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki, ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum. Eleştirilerin nedeni bu.

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"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

41 yaşındaki Özbudak, geçtiğimiz gün yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. Bacağındaki bir problem yüzünden acil ameliyata alınacağını söyleyen oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah.

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"GÜÇLÜ OL"

Son olarak ameliyattan çıktığını ve operasyonun iyi geçtiğini duyuran Özbudak, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Stay strong (güçlü ol) Tuçi" mesajıyla hastane yatağından fotoğraf paylaştı.

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