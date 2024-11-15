Tuğçe Tatari’den çocuklar için “Biri ve Diğeri”

Tuğçe Tatari’nin çocuklara yönelik kaleme aldığı yeni kitabı “Biri ve Diğeri” raflarda yerini aldı. Literatür Çocuk Yayınları’ndan çıkan ve Aysun Altındağ’ın resimlediği “Biri ve Diğeri” 5 yaş ve üzeri kitapsever tüm okurlara hitap ediyor. Çocuklara yönelik yazdığı bu kitap ile Tuğçe Tatari, yeni neslin empati kurma yeteneğini geliştirmeyi, açık fikirli ve topluma duyarlı birer insan olmasını hedefliyor ve okumayı yeni öğrenen çocuklara yeni maceralarında eşlik ediyor.

Tatari, çocuklara hitap eden yeni kitabı hakkındaki bilgileri kitapseverlerle paylaştı; “6 yaşında bir oğlum var. Ona taşıyabileceği haliyle dünyayı, ülkesini, hayatta karşılaşabileceği sorunları anlatma, bu konular karşısında onu bilinçlendirmeyi hedeflerken aslında yazarlık alanında yeni bir yolculuğa çıktığımı fark ettim. Önce kendi çocuğum için sonra da benim gibi olan tüm anne babaların çocukları için toplumsal olayları içeren 5 konu seçtim. Bu 5 konuyu içeren kitap serimin ilki olan “Biri ve Diğeri”ni de bu vesile ile kitaplaştırmış olmamanın mutluluğu içerisindeyim.”

“Biri ve Diğeri” çocuk kitabı Literatür Çocuk Yayınları etiketiyle 15 Kasım’da tüm kitapçılarda yerini alacak.