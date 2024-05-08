Tuğrul Türkeş FETÖ'cü demişti. Mücahit Birinci'den çok ağır sözler

AKP’li Mücahit Birinci, kendisine yönelik FETÖ imasında bulunan AKP Ankara Milletvekil Tuğrul Türkeş’e yönelik son açıklamasında zehir zemberek ifadelerde bulundu. Birinci Osman Kavala işini kovalayanların ipinin Batı’da olduğunu ve FETÖ’den daha tehlikeli olduklarını ifade ederek ‘FETÖ’ söylemini kullanan Tuğrul Türkeş’e Birinci’den zehir zemberek cevap geldi. Birinci, Türkeş’e karşı “Dikkate almadan ciyaklatmaya devam” sözlerini kullandı.

KAVALA KRİZİ

AKP içerisinde Gezi Davasından dolayı yıllardır tutuklu olan Osman Kavala krizi tam gaz devam ediyor. Saray’a oldukça yakın isimlerin başında gelen Abdulkadir Selvi, konu hakkındaki ilk köşe yazısında Osman Kavala’nın yeniden yargılanması gerektiğini yazmıştı. Selvi’nin bu açıklamasının ardından birçok AKP’li isim Selvi’yi açıklamaları ile yerden yere vurmuş ve Batı ile işbirliği yaptığını ifade etmişti.

Selvi’yi AKP içerisinden ilk destekleyen isim AKP Ankara Milletvekili, Tuğrul Türkeş’in oğlu ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş oldu.

Türkeş sosyal medyadaki açıklamasında Selvi’yi savunmuş ve Selvi’ye karşı olan isimlerin gri ortamdaki sislerin dağılmasına karşı olduğunu ima etmişti.

Selvi, daha sonraki köşe yazısında ise kendisini eleştiren insanlara “Tuğrul Türkeş’ten daha çok mu milliyetçisiniz” şeklinde cevap vermişti.

FETÖ’CÜ MÜDÜR, AK PARTİLİ MİDİR?

Türkeş konu hakkındaki son açıklamasını ise gazeteci İsmail Saymaz’a yaptı. Saymaz’a konuşan Türkeş, Kavala’nın serbest kalıp kalmasının hukukun işi olduğunu ve Kavala’nın son dilekçesini okumadan buna itiraz edenlere (Mücahit Birinci) itirazı olduğunu söyledi.

Sözlerinin devamında ise Birinci’ye yönelik FETÖ imasında bulundu ve Birinci’nin babası olan Yavuz Bahadıroğlu’nun eşelenmesi ile FETÖ’nün çıktığını şu sözler ile açıkladı:

“Kimden olduğunu bilmem. Yani FETÖ’cü müdür, AK Partili midir… Kendisi ‘AK Partiliyim’ diyor. Babasını (Yavuz Bahadıroğlu’nu kastediyor) eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor. Bu cümleyi istiyorsan özellikle yaz. Babası ismini değiştirmiş. FETÖ’cülüğünü unutturmaya çalışıyor. Kendisi de kendinden gayrı Amerikancı arıyor."

BİRİNCİ: FETÖ BUNLARIN BİR SEVİYE ALTI. CİYAKLATMAYA DEVAM

Türkeş’in dikkatleri üzerine çeken açıklamalarının ardından Mücahit Birinci sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

Kavala-Gezi işlerini kovalayanların iplerinin Batı’da olduğunu ifade eden Birinci, bu işin peşinde olanların ABD-AB tarafından tasma takıldığını, FETÖ’den daha üst seviyede olduğunu ve etki ajanlarını olduğunu ifade ederek, “Dikkate almadan ciyaklatmaya devam” sözlerini kullandı.

Birinci paylaşımına bu konuda hedef aldığı Tuğrul Türkeş ve Abdulkadir Selvi’yi de etiketledi.

Birinci’nin Tuğrul Türkeş’e etki ajanı olduğu ve FETÖ’den daha tehlikeli olduğunu açıkladığı paylaşımı şu şekilde oldu:

Bakın açık ve net söylüyorum:

Bu Kavala-Gezi işini kim kovalıyorsa, bunların ipi batıdadır. Parti fark etmeksizin her yere yerleşirler, her yerde iş tutarlar.

Bunlar, bugün burada gözükür, yarın başka partiye, başka mecralara giderler. Gittikleri yerin önemi yok, önemli olan kimin ağzıyla konuştuklarıdır.

Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin.

En büyüğünden en küçüğüne, sonuç fark etmez.

“KAFALARI” ne kadar büyükse, ABD/AB, bunlara o kadar büyük tasma takar ve kapı kapı gezdirir.

FETÖ filan bunların bir seviye altındadır. Bu etki ajanları, FETÖ’nün üstünde münafıklık potansiyeline sahip işe yaramaz tiplerdir.

Dikkate almadan ciyaklatmaya devam.