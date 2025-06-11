Tuğrul Türkeş'ten, olay olacak Bahçeli açıklaması! Kimse bunu beklemiyordu

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, babası Alparslan Türkeş'in mezarı başında yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan için "kurucu önder" ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik mesajına ilişkin açıklama yaptı. "Söylediğim net, burada bir yanlış yapıldığını gözlemledim, uyarımı yaptım" diyen Türkeş, mesajını "fazla nazik" olduğu gerekçesiyle eleştirenlere de yanıt vererek, "Sarf ettiği sözü yanlış bulduğumu belirttim ama kabalık etmedim. İlla hakaret mi edeyim? Babamın mezarı başına sabah 9.30’da gitmesini takdir ediyorum, etmeyeyim mi? Maalesef hakaret etmeye, çirkin ifadeler kullanmaya alıştı herkes" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kurban Bayramı'nın ilk günü, partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarı başında yaptığı konuşmada, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "kurucu önder" ifadesini kullanması, gündeme oturmuştu. AKP Ankara Milletvekili ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Hocamızın iyi niyetle babamın kabri başında telaffuz ettiği 'Kurucu Önder Abdullah Öcalan' ifadesini, bahse konu kişinin (Abdullah Öcalan) Türk yargısı tarafından kesinleşmiş 'terörist' geçmişini ibra etmeye yönelik algılar yaratacağı noktasında, bu ifadenin her yerde telaffuz edilebileceğini ancak tek bir yerde asla ağza alınmaması gerektiğini (babamın kabri başı) vicdani ve tarihe karşı sorumluluğum neticesinde açıkça beyan etme zarureti hasıl olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, konuyla ilgili Tuğrul Türkeş ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Alçı, bugünkü köşe yazısında şunları kaleme aldı:

"Bu mesaj üzerine Türkeş, bazı çevreler tarafından Bahçeli’yi eleştirmekle, başka bazı çevreler tarafından ise Bahçeli’ye fazla nazik ve alttan alan tavır sergilemekle eleştirildi.

Türkiye’nin giderek artan kutuplaşmasına ve şizofrenik gidişine bir örnek daha!

Mesajın arka planını ve Sayın Türkeş’in tepkilere dair yorumunu öğrenmek için kendisini aradım…

'Nagehan Hanım bizde üniversite mezunu olanlar dahil genel eğitim seviyesi ortaokul ya da hatta orta terk düzeyinde olduğu için en temel şeyler anlaşılmıyor.

‘Millet anasına babasına gitmiyor'

Söylediğim net, burada bir yanlış yapıldığını gözlemledim, uyarımı yaptım.

Ancak şunu da teslim etmem gerekir ki Sayın Bahçeli 28 senedir, Türkeş vefat ettiğinden bayramda sabahtan mezarı başına gider dua eder. Bu adetini hiç terk etmedi. Bunu takdir etmeyelim mi? Millet anasına babasına gitmiyor!

Hakkını teslim edeyim, ağır bir ameliyat geçirdi, sağlığı yerine gelir gelmez yine kalktı gitti. Ne söylediyse söyledi ama bu notu da düşmeye hakkım var.

Kaldı ki sarf ettiği sözü yanlış bulduğumu belirttim ama kabalık etmedim. İlla hakaret mi edeyim?

Babamın mezarı başına sabah 9.30’da gitmesini takdir ediyorum, etmeyeyim mi?

Maalesef hakaret etmeye, çirkin ifadeler kullanmaya alıştı herkes. Muhalefet de öyle. Bu mantıkla dış politika, ekonomideki sorunlar düzelir mi?"