Tuğrul Türkeş'ten 'süreç' yorumu: Türk siyasetinde bir süpernova olayının yaşanmasıdır

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı sürece ilişkin bir yorum yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin TBMM'nin açılışında DEM Partililerin elini sıkmasının ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan sürece ilişkin değişik yorumlar gelmeye devam ediyor.

MHP'den AKP'ye geçen Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de tartışmaya katılarak olarak, "Birçok medya mensubu arkadaşımız, konuya nasıl baktığımızı ve değerlendirmelerimizi sordu. Söylenenleri dinledik, yazılanları okuduk. Olayları daha serinkanlı ve objektif olarak değerlendirdiğimizde benim vardığım sonuç" diyerek düşüncelerini paylaştı.

TÜRKEŞ'TEN SÜPERNOVA BENZETMESİ

Tuğrul Türkeş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında "Ekim başı itibarıyla yeni dönemine başlayan Türk siyaseti, kuvvetli demeçlerin verildiği, kafa karışıklığı yaratan ve korkulmalı mı yoksa umutlanmalı mı bilinmeyen bir evreye girmiş gibi.

Diğer taraftan, kumarbaz misali el bile yükseltmeye heveslilerin olabileceğini de gözlemledik.

Birçok medya mensubu arkadaşımız, konuya nasıl baktığımızı ve değerlendirmelerimizi sordu. Söylenenleri dinledik, yazılanları okuduk. Olayları daha serinkanlı ve objektif olarak değerlendirdiğimizde benim vardığım sonuç; Türk siyasetinde bir SÜPERNOVA olayının yaşanmasıdır. Bu, ileriki günlerde sanırım daha da iyi teşhis edilecek ve gözlemlenebilecektir."

SÜPERNOVA NE DEMEK?

Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen ad. Süpernova patlamaları aniden gerçekleşiyor ve ömrünün sonuna gelmiş yıldız patlayarak büyük bir parlaklığa eriştikten sonra yavaş yavaş sönüyor.