TÜGVA çocuklara ‘tesettür defilesi’ yaptırdı

TÜGVA Gölcük İlçe Temsilciliği’nin 24 Ocak tarihinde “Kış Kampı” adı altında ortaokul öğrencilerini tesettüre soktuğu ve “Tesettür defilesi etkinliği” yaptığı ortaya çıktı.

Birgün’den Deniz Güngör’ün haberine göre, çocukların tesettürlü fotoğraflarının paylaşıldığı TÜGVA Gölcük İlçe Temsilciliği’nin sosyal medya hesabında ‘etkinlik’ şu ifadelerle duyuruldu: “Ortaokul Koordinatörlüğümüzün kız öğrencilerimize yönelik düzenlediği 3 günlük ‘Kış Kampı’ programımızın ikinci gününü tamamladık. Tesettür Defilesi etkinliğimizin ardından günümüzü sonlandırdık.”

22-24 Ocak tarihleri arasında saat 11.00 ila 15.00 arasında düzenlenen projede ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini hedef alındı. “Kız ortaokul öğrencilerine yöneliktir”, “Tüm hanım öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadeleriyle duyurulan etkinlikte ise çocuklara matematik, çocuk sahabeler, peygamberler tarihi dersleri verildi. TÜGVA Gölcük İlçe Temsilciliği’nde yapılan “Kış Kampı”nda aynı zamanda öğrencilere el işi atölyesi, sanat atölyesi ve yemek atölyesi adı altında etkinlikler düzenlendi.

Aynı temsilciliğin 14 Ocak tarihinde erkek öğrencilere yönelik düzenlediği “Kış Okulu” projesinde ise ortaokul öğrencilerine namaz kıldırıldı, Kuran okutuldu. Sosyal medya hesabında paylaşılan gönderide ise Kuran, ezber, adab-ı muaşeret, geçmişten günümüze ve matematik dersleri verildiği aktarıldı.