TÜGVA kamuda torpilde yöntem değiştirdi. Karekod iddiası

TÜGVA'nın bir karekod yaptığı ve bu sayfaya girişi yapıldığında iletişim bilgilerini yazıp kaydedenlerin kamuda torpille işe alındığı iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
TÜGVA kamuda torpilde yöntem değiştirdi. Karekod iddiası

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yine gündemde.

2 yıl önce gazeteci Metin Cihan’ın TÜGVA referansı ile ynai torpille kamuda işe girenlerin listelerini ortaya çıkarmıştı.

İddialara göre bu listelerin ortaya çıkmasının ardından TÜGVA yöntem değiştirdi .

KAREKOD

Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bakanlığı bağlı kurumların personel alımlarına kısa bir süre kala “Karekodların elden ele dolaştığı” ileri sürülüyor.

karekodu-okutan-torpille-ise-giriyor-1.jpg

Bu karekodlar ile torpil listelerinin hazırlandığı iddia ediliyor.

Elden ele dolaştırılan karekodlardan birine ulaşıldı. Karekodun cep telefonu ile okutulmasının ardından TÜGVA logosunun yer aldığı bir sayfa açılıyor.

İLETİŞİM BİLİGLERİ YAZILIYOR

Sayfada TÜGVA logosunun hemen altında “Başvuru formu” bağlığıyla isim soyisim ve telefon numarası yazmak için alanlar bulunuyor. Ayrıca bir de “pozisyon tercihi” yazan bir alan var.

Karekodla ulaşılan bu sayfada sadece “Sözleşmeli yurt yönetim personeli” seçeneği ile öz geçmiş dosyası yükleme kutucuğu yer alıyor.

karekodu-okutan-torpille-ise-giriyor-2.jpg

TÜGVA HAKKINDAKİ İDDİALAR

TÜGVA’nın devlet içinde kadrolaşmaya gittiği iddiaları son günlerde Türkiye’nin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

TÜGVA’nın, vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edildi. TÜGVA''nın bir süre, ByLock benzeri bir program kullandığı da öne sürüldü.

TÜGVA için usulsüz bina tahsisleri yapıldığı da iddia edildi. Yurt dışında yaşayan ve belgeleri eski bir TÜGVA çalışanının kendisine ulaştırdığı söyleyen gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından, kadrolara yerleştirilenlere ilişkin oluşturulan dosyaları paylaştı.

İlgili Haberler
Buz gibi memleketin hava yolu şirketinden sımsıcak satın alma
Eski TÜGVA yöneticisinin suç duyurusuna rağmen vakfa soruşturma açılmadı
Milli Eğitim okulları TÜGVA’ya tahsis etti
TÜGVA'ya direnen bürokrat yanıyor. Eski yöneticiden büyük itiraf
Öne Çıkanlar
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Dilan Polat için şok iddia. Evine onları yerleştirdi Gündem
Dilan Polat için şok iddia. Evine onları yerleştirdi
Dev yanardağ patladı. Göz gözü görmez oldu Dünya
Dev yanardağ patladı. Göz gözü görmez oldu
Buz gibi memleketin hava yolu şirketinden sımsıcak satın alma Dünya
Buz gibi memleketin hava yolu şirketinden sımsıcak satın alma
TIR şoförünü TIR öldürdü Gündem
TIR şoförünü TIR öldürdü
Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırı Dünya
Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırı
Adıyaman'da silahlı kavgayı kamera anbean kaydetti Gündem
Adıyaman'da silahlı kavgayı kamera anbean kaydetti