TÜGVA kamuda torpilde yöntem değiştirdi. Karekod iddiası

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yine gündemde.

2 yıl önce gazeteci Metin Cihan’ın TÜGVA referansı ile ynai torpille kamuda işe girenlerin listelerini ortaya çıkarmıştı.

İddialara göre bu listelerin ortaya çıkmasının ardından TÜGVA yöntem değiştirdi .

KAREKOD

Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bakanlığı bağlı kurumların personel alımlarına kısa bir süre kala “Karekodların elden ele dolaştığı” ileri sürülüyor.

Bu karekodlar ile torpil listelerinin hazırlandığı iddia ediliyor.

Elden ele dolaştırılan karekodlardan birine ulaşıldı. Karekodun cep telefonu ile okutulmasının ardından TÜGVA logosunun yer aldığı bir sayfa açılıyor.

İLETİŞİM BİLİGLERİ YAZILIYOR

Sayfada TÜGVA logosunun hemen altında “Başvuru formu” bağlığıyla isim soyisim ve telefon numarası yazmak için alanlar bulunuyor. Ayrıca bir de “pozisyon tercihi” yazan bir alan var.

Karekodla ulaşılan bu sayfada sadece “Sözleşmeli yurt yönetim personeli” seçeneği ile öz geçmiş dosyası yükleme kutucuğu yer alıyor.

TÜGVA HAKKINDAKİ İDDİALAR

TÜGVA’nın devlet içinde kadrolaşmaya gittiği iddiaları son günlerde Türkiye’nin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

TÜGVA’nın, vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edildi. TÜGVA''nın bir süre, ByLock benzeri bir program kullandığı da öne sürüldü.

TÜGVA için usulsüz bina tahsisleri yapıldığı da iddia edildi. Yurt dışında yaşayan ve belgeleri eski bir TÜGVA çalışanının kendisine ulaştırdığı söyleyen gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından, kadrolara yerleştirilenlere ilişkin oluşturulan dosyaları paylaştı.