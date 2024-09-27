TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ahmet Güler’in evinde neler yakalandı?

Ordu - Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu polisi kaçak tütün ve mamullerine yönelik yürütülen operasyonda, piyasa değeri 15 milyon TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Gençlik Vakfı’nın kurucu Ordu İl Temsilcisi Ahmet Güler’in de olduğu belirtildi.

TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ahmet Güler

Ordu’da, kaçak tütün ve mamullerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon önemli bir gelişme yaşandı. Ordu polisi, Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerinde toplamda 20 adrese baskın düzenleyerek, piyasa değeri 15 milyon TL’yi bulan kaçak tütün ve mamullerine el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube müdürlüğü ekipleri Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Ordu il temsilcisi Ahmet Güler’in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla ilgili olarak Ahmet Güler hakkında adli tahkikat başlatıldı. Güler’in, 2023 Genel Seçimleri’nde memleketi Adıyaman milletvekili adayı olmak için AKP'den aday adayı olduğu, ancak listelerde yer bulamadığı da dikkat çekmişti. Operasyonun ardından gözaltına alınan 12 kişinin sorgusu devam ediyor.