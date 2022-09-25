Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA’nın Kocaeli şubesinde Mevlana’nın “Ne olursan ol” başlıklı nasihat içeren şiirin sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençliğe hitabesi diyerek duvara asıldı.

“SIRADA NE VAR İSTİKLAL MARŞI MI?”

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, fotoğrafı paylaşarak, “Mevlana’nın şiirini (ç)aldılar! TÜGVA’nın Kocaeli Şubesi’ne Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından gençliğe hitabesi asıldı fakat hitabe aslında Mevlana’nın şiiriydi. Sırada ne var? İstiklal Marşı mı?” notunu düştü.





Konuyla ilgili olarak TÜGVA’dan herhangi bir açıklama gelmezken, vatandaşlar Mevlana’ya ait olduğu herkes tarafından bilinen bir şiirin neden Erdoğan’nın gençliğe hitabesiymiş gibi asıldığına anlam verilemedi.



İŞTE O ŞİİR

