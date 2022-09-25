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  • Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi

Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi

TÜGVA’nın Kocaeli şubesi, Mevlana'nın şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençliğe hitabesi diyerek uyarlaması sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 23:18
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TÜGVA yine başrolde: Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi

Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi
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AKP’ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA’nın Kocaeli şubesinde Mevlana’nın “Ne olursan ol” başlıklı nasihat içeren şiirin sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençliğe hitabesi diyerek duvara asıldı.

“SIRADA NE VAR İSTİKLAL MARŞI MI?”
Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, fotoğrafı paylaşarak, “Mevlana’nın şiirini (ç)aldılar! TÜGVA’nın Kocaeli Şubesi’ne Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından gençliğe hitabesi asıldı fakat hitabe aslında Mevlana’nın şiiriydi. Sırada ne var? İstiklal Marşı mı?” notunu düştü.

Konuyla ilgili olarak TÜGVA’dan herhangi bir açıklama gelmezken, vatandaşlar Mevlana’ya ait olduğu herkes tarafından bilinen bir şiirin neden Erdoğan’nın gençliğe hitabesiymiş gibi asıldığına anlam verilemedi.

İŞTE O ŞİİR

 

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Başbuğ
26.09.2022 00:01
Benim bildiğim bir tek hitabe var o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Gençliğe Hitabesidir. Başka hitabe tanımam.  
 
Hamit Seki
25.09.2022 23:55
İnsani Lider sadece güzel sözlerle ve konuşmayla olunmaz, faaliyet ve eylemleriyle olunur.  
 
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