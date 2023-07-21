TÜGVA yöneticisine erkek çocuğa cinsel istismar davası

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, TÜGVA Kastamonu Ortaokul Koordinatörü Rıdvan Kara’nın birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

16 yaşındaki S. N. M.’nin yaşadıklarını, rehber öğretmenine anlatması yer aldı. Öğretmen N. Y.’nin hazırladığı tutanak üzerine seri bir soruşturma süreci işletildi. Geçen ocak ayı ortasında gözaltına alınan Rıdvan Kara tutuklandı.

BİRDEN FAZLA ÇOCUK

Anadolu 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, Kara, İstanbul Pendik’te aynı mahalleden birkaç çocuk ile yakın temas kurdu. Kara, anılan çocuklardan bazıları ile de halı saha maçlarında tanıştı. Kara, yakın temas içinde olduğu çocuklardan bir kaçı ile ilgili ‘özel bir bilgi’ edindi.

Dava dosyasına göre bu da, bir cemaat yurdunda kalan bu çocuklardan bazılarının birbirlerine yönelik ‘cinsel’ temaslarının olduğu şeklindeydi.

HABERİ ALDI ÇOCUKLARA ŞANTAJA BAŞLADI

Kara, edindiği ‘haber’ üzerine anılan çocukları farklı zamanlarda semt parkına çağırarak onlara, görünürde, nasihat etme başladı. Kara’nın kendilerine ‘iyi niyetli’ yaklaştığını düşünen çocuklar ise, yurtta yaşadıklarına ilişkin, ayrıntılı olmasa da, anlatımda bulundu.

Kara, bu esnada tüm konuşmaları kaydetti. Ve bu kez, tek tek görüştüğü çocuklara, “Yaşadığın cinsel beraberliği benimle de yaşayacaksın” dedi. Kara, duruma tepki gösteren çocukları ise, elindeki ses kaydını ailesine dinletmekle tehdit etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

S. N. M.’nin şikâyeti üzerine tutuklanan Rıdvan Kara hakkında, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “şantaj” suçundan 23 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Davanın ilk duruşması geçen 5 Temmuz’da yapıldı. Tutuklu bulunan Kara, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Kara, suçlamaları kabul etmedi, tanık beyanlarının ise çelişkili olduğunu söyledi.

Duruşmada, şikâyetçi çocuğun iki arkadaşı tanık olarak dinlendi. 16 yaşındaki K. R. şunları anlattı: “S. N. ile ilkokuldan beri arkadaşız; samimiyiz. Bir gün sebepsiz yere Rıdvan Kara benim bulunduğum bir mekâna gelerek, ‘ben bir şeyler duydum, S. N. aranızda bir şeyler olmuş, ikinizi yüzleştireceğim’ dedi. Ben de bir şey sormadan ‘tamam’ dedim. Ertesi akşam bu görüşme gerçekleşti. Üçümüz parkta görüştük. Bize nasihatte bulundu. Bir kısım cinsel temaslarımızın olduğunu duyduğunu, bunlardan vazgeçmemizi söyledi.”

NAMAZ GİDECEĞİZ DİYEREK TEKLİFTE BULUNDU

K. R. ifadesinin devamında, Kara’nın söylediklerini ise “Bu olaydan bir hafta sonra ‘haydi namaza gideceğiz’ diyerek beni telefondan aradı. Ben evinin oradan kendisiyle beraber camiye yürürken bana cinsel birliktelik yaşama teklifinde bulundu. Elinde ses kaydı olduğunu, aileme dinletmekle tehdit etti. Ben reddettim; kendisini şikâyet edeceğimi söyledim. Daha sonra bir daha bu teklifte bulunmadı. Sonrasında bir defa, ‘parka gel oturalım’ dedi ancak ben kabul etmedim” şeklinde anlattı.

K. R. arkadaşı S. N.’nin, yaşadıklarını kendisine anlattığını da “Geçen senenin başları gibi S. başından geçen şeyleri anlattı. Bana olayın detayını anlatmadı ancak bir cinsel temasta bulunduklarını söyledi. Anlatmasına göre, bana, açıkça cinsel organ duhulüyle cinsel ilişkiye girdikleri şeklinde bir anlatımını oldu” şeklinde anlattı.

“CİNSEL İLİŞKİ İÇİN ŞANTAJDA BULUNDU”

S. N. M. ile aynı yurtta kaldıklarını anlatan B. Y. F. (15) ise duruşmada şunları anlattı: “2022’de S. N. beni parka konuşmaya çağırdı. Parka gittiğimde kendisini ilk defa gördüğüm Rıdvan isimli kişiyle tanıştırdı. Rıdvan, bizim yurtta bir takım şeyler yaşadığımız, cinsel yakınlaşmalardan vazgeçmemiz gerektiği yönündeki nasihatler başladı. Ben, el kol hareketi yaptığımızı, daha ilerisinin olmadığını söyledim. Daha sonra bizi ayrı ayrı kenara çekip konuşmak istedi. Fakat bu defa beni kenara çektiğinde ‘baş başayken arkadaşlarınla yaşadığın cinsel beraberliği benimle de yaşayacaksın’ diye teklifte bulundu. Aileme bildireceğinden dolayı şantajda bulundu. Ancak ben bu teklifini kabul etmedim. Şikâyetten sonra S.’nin de böyle bir teklifle karşı karşıya kaldığını öğrendim.”

Davanın açılmasını sağlayan isim olan Rehber Öğretmeni N. Y. (29) oldu.

MAHKEME İLK DURUŞMADA TAHLİYE ETTİ

Duruşmada söz alan sanık avukatı, şikâyetçi çocuğun ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürdü. Avukat, müvekkilinin cinsel organının da kapsayan bir ameliyat geçirdiğini, anılan ameliyat sonrası tek testisinin olmadığını kaydetti.

Duruşma savcısını, Rıdvan Kara’nın tutukluluğunun devamı yönünde talepte bulundu. Duruşma sonrası kararını veren mahkeme, Kara’yı, yurtdışına çıkış yasağı şartı ile tahliye etti.