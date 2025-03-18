TÜİK açıkladı! İşte trafiğe kaydı yapılan araç sayısı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının aylık yüzde 17,5, yıllık yüzde 29,3 azalarak 136 bin 810 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 17,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 azalarak 136 bin 810 oldu. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 azaldı. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, otobüste yüzde 41,1, minibüste yüzde 29,2 artarken motosiklette yüzde 47,2, traktörde yüzde 38,1, kamyonette yüzde 31,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 26, kamyonda yüzde 23,4 ve otomobilde yüzde 10,6 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI, 31 MİLYON 596 BİN 522

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, şubat ayı sonu itibarıyla 31 milyon 596 bin 522 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

762 BİN 109 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Şubat ayında 762 bin 109 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 68,3'ünü otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 8'ini motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2 AYDA 302 BİN 544 TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25,7 azalarak 302 bin 544 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 56,1 artarak 7 bin 108 adet oldu. Böylece ocak-şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 295 bin 436 artış gerçekleşti.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 49,3'Ü BENZİN YAKITLI

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin yüzde 49,3'ü benzin, yüzde 26,1'i hibrit, yüzde 12,9'u elektrikli, yüzde 10,8'i dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 405 bin 235 otomobilin ise yüzde 33,9'u dizel, yüzde 31,6'sı LPG, yüzde 30,4'ü benzin, yüzde 2,7'si hibrit ve yüzde 1,3'ü elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 24,2'si 1401-1500, yüzde 11,1'i 1501-1600, yüzde 10,8'i 1301-1400, yüzde 7,8'i 1601-2 bin, yüzde 0,6'sı 2 bin 1 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin yüzde 38,8'i gri, yüzde 28'i beyaz, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 11,6'sı siyah, yüzde 4,2'si kırmızı, yüzde 4'ü yeşil, yüzde 0,5'i kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renkli.