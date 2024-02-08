TÜİK binasında gizemli 8'nci kat. Herşey burada dönüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün ilk sınavını verdi, Enflasyon Raporunu açıkladı.Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon tahminini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 2024 yılı tahmini yüzde 36 olurken 2025 yılında ise yüzde 14 olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın beklentisi "TÜİK'e çok iş düşüyor" yorumuna neden oldu.

İşte bu yorumların ardından enflasyon rakamlarında hep birbiriyle çelişen TÜİK ve ENAG akla geldi. İşte o ENAG'ın başındaki isimden çarpıcık bir açıklama geldi. Prof.Dr. Veysel Ulusoy dikkat çeken çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Ulusoy, TÜİK binasındaki 8'nci kata dikkat çekti. O katın denetime açılmadan, ortaya dökülen rakamların gerçekleri ifade etmeyeceğini öne sürdü. Profesör Ulusoy sordu. Doğru ölçülüp, yanlış sunulan enflasyon raporu mu olur diye...Ulusoy'un bir de iddiası vardı. O da TÜİK binasındaki 8'nci katla ilgiliydi. ENAG başkanı 8'nci katın denetime açılmadan Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarının ekonomik anlamının olmadığını öne sürdü.

Prof.Dr Veysel Ulusoy dikkat çeken paylaşımı şöyle:

"Doğru ölçülüp, yanlış sunulan enflasyonun raporu mu olur!

TÜİK binasındaki 8. Kat denetime açılmadan, merkez bankası raporunun bir ekonomik anlamı yoktur."