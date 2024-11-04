TÜİK, ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK, ekim ayı enflasyonunu açıkladı

TÜİK ekim ayına ait enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık 48,58 enflasyon ise yüzde kayıtlara geçti. Aylık enflasyonda TÜİK'in verdiği rakam, ENAG'ın aylık enflasyonunun yarısı kadar kaldı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı

Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyonda TÜİK, ENAG'ın verdiği rakamın yarısı kadar kaldı.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.

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Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu

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Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %47,10, aylık %2,69 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,65 olarak gerçekleşti.

Enag ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladıEnag ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

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