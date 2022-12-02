Kavacıoğlu: 2023'te enflasyon yüzde 22.3'e, 2024'te tek haneye düşecek. TÜİK gibi olmasın da

Bu yılki enflasyon rakamları 3 Ocak salı günü TÜİK'e göre net olarak çıkacak.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu gelecek yılın tahmini enflasyon tahmini açıkladı. TÜİK'e göre 10 aylık enflasyon rakamı 85.51. Kavcıoğlu, işte bu enflasyon rakamlarının gelecek yıl düşeceğini iddia etti. Kavcıoğlu "2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Kavcıoğlu'nun sunumunda öne çıkanlar şöyle:

"Yatırım, istihdam ve ihracatın artırılması ile cari fazla vermeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modelinin cari denge üzerindeki olumlu yansımaları, enerji fiyatları tarafından gölgelenmekle birlikte, giderek daha somut hale gelmektedir.

Fiyat ve çevrimsel etkilerden arındırıldığında cari dengemiz üst üste dört çeyrek fazla vermiştir.

Ülkemiz, enerji ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile birlikte sürdürülebilir cari fazla hedefine ulaşacaktır.

Pandemi öncesi istikrarlı büyüyen ihracat, sonraki dönemde keskin bir yükseliş göstermiş ve 2021 yılında güçlü eğilimini koruyarak toplam 225 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'nin küresel ekonomi içindeki payı, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan milli gelir bazında yıllar itibarıyla ikiye katlanarak yüzde 2'ye ulaşmıştır.

2022 yılının ilk 10 ayında ise toplam ihracat 209 milyar doları aşmıştır.

Cari açık enerji ithalatıyla yükseldi, olumlu yansımalar enerji fiyatlarıyla gölgelendi.

Enflasyon göstergeleri yavaşlıyor, aylık enflasyon tarihsel ortalamalara yakın.