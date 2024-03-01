TÜİK işçi sayıyor bakan öğrenci. Staj ve çıraklık mağdurlarının hakları verilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı ve illerdeki şube başkanlar ve CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ile TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Gürer toplantıda şu ifadeleri kullandı:

Staj ve çırak mağdurları Ankara ve İstanbul’da düzenledikleri miting ile kamuoyuna seslerini duyurmak istediler. Emeklilikte Adalet Arayan arkadaşlar da Ankara ve İstanbul’da miting yaptılar. Bu söylem, bu arkadaşlarımızın haklı mücadelelerini ortadan kaldırmayacak. Bu konuyu sürekli gündeme taşıyacağız.

“MESLEKİ UYGULAMA İLE ÖĞRENME ESASLI”

Düşündürücü ve üzücü olan şu: Sayın bakana çırak ve staj mağdurlarıyla ilgili bir soru önergesi verdiğimde verdiği yanıtta “mesleki eğitim kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işyerleriyle mesleki ve teknik okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsamaktadır. İşletmelerde mesleki eğitim amacı Mesleki eğitim; kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğrenimi kapsamaktadır. İşletmelerde mesleki eğitimin amacı, öğrencinin iş hayatına dahil olması değil, eğitiminin bir parçası olarak eğitim gördüğü mesleki uygulama ile öğrenmesidir.

“GİRİŞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Başka bir ifade ile bunlar, bildiğimiz anlamda bir çalışan değil öğrencidirler. Bu durumda yalnızca uygulama esnasında meydana gelebilecek risklere karşı kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlardır. Dolayısıyla çıraklık ve stajyerlikle geçen süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmadığından söz konusu sürelerdeki işe başlama tarihinin, aylığı hak kazanmakla ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.” yanıtını verdi.

“MAĞDURLARIN HAKLARI VERİLMELİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Işıkhan'a TÜİK tarafından açıklanan istihdam sayısına çırak, stajyer, TYP gibi güvencesiz çalışanların dahil olup olmadığını sorduğumda bu kez Bakan, işleri başında olmayan kişilerin 3 ay ve daha kısa süre içinde işlerinin başına geri döneceklerinden istihdamda kabul edildiklerini belirtti. Üretici kooperatifleri üyeleri ile mesleki bilgileri artırmak amacıyla çırak, stajyer vb. bir işletmede çalışanlar belirli bir menfaat, maaş, emekliliğe ilişkin sosyal sigorta prim ödemesi, cep harçlığı vb. elde ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir.” yanıtını verdi. Emeklilik istediklerinde öğrenci, istihdama gelince işçi sayılan bu mağdurların hakları verilmelidir.