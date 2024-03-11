TÜİK işsizliği artırdı. Seçim öncesi görülmüş şey değil

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamları yüzde 0,2 artarak 9,1 oldu. Geçtiğimiz ay bu oran 8,9 olmuştu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024’ün ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,0 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya oranla 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,6 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,6 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak %16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,1, kadınlarda ise %21,1 olarak tahmin edildi.