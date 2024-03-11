TÜİK işsizliği artırdı. Seçim öncesi görülmüş şey değil

Kaynak: Foreks
TÜİK işsizliği artırdı. Seçim öncesi görülmüş şey değil
Türkiye İstatistik Kurumu bugün işsizlik rakamlarını açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamları yüzde 0,2 artarak 9,1 oldu. Geçtiğimiz ay bu oran 8,9 olmuştu.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024’ün ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,0 oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya oranla 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,9 olarak gerçekleşti.
İşgücü 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,6 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,6 oldu.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak %16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,1, kadınlarda ise %21,1 olarak tahmin edildi.

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