TÜİK mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
TÜİK mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıkladı

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda 96,6 iken, mayısta yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,2 azalarak 98,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 110,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 artarak 111,2, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 artışla 88,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,8
Temmuz101,794,399,694,4
Ağustos102,694,994,493,1
Eylül104,39595,695
Ekim103,397,996,898,1
Kasım101,597,695,497,2
Aralık99,798,496,598,9

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