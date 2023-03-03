TÜİK mi ENAG mı kim doğru söylüyor

Türkiye İstatistik Kurumu ve Enflasyon Araştırma Grubu bugün hem aylık hem de yıllık enflasyon verilerini açıkladı.

Her iki kuruluş arasındaki büyük fark dikkat çekti. Bu rakamlar akıllara "Kim doğru söylüyor?" sorusunu getirdi.

Geçtiğimiz ayda TÜİK'e göre yıllık enflasyon düşmüş, ENAG'a göre yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre aylık enflasyonun yüzde 6,65'ti. TÜİK yıllık enflasyonu düşürürken, yüzde 57,68 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre bu durum tam tersi. ENAG yıllık enflasyonu yüzde 121.62 olarak açıklanmıştı. ENAG rakamları TÜİK'in verilerinden yüzde 63,94 fazla olarak kayıtlara geçti.

KİM DOĞRU SÖYLÜYOR

Bu ay yeni açıklanan rakamlara göre ise; TÜİK'in Şubat ayı enflasyon oranı yüzde 3,15 olurken, yıllık enflasyon oranı 55,18 oldu.

ENAG'ın Şubat ayı enflasyon oranı yüzde 7,21 olurken, yıllık enflasyon oranı 126,91 oldu.

AYLIK ENFLASYONDA DA FARK VAR

TÜİK Şubat ayının enflasyonunu yüzde 3,15 olarak açıkladı. ENAG ise rakamı yüzde 7,21 olarak kamuoyuna açıkladı. Her iki kuruluş arasında fark vardı. Vatandaş bu durum karşısında "TÜİK market nerede gidip oradan alışveriş yapalım" demekten kendini alamadı.