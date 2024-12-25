TÜİK rakamları açıkladı! Güven endekslerinde artış

Kaynak: DHA
TÜİK rakamları açıkladı! Güven endekslerinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu, güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttığını bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttığını açıkladı.

insaat.webpTÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 113 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.

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