TÜİK temmuz enflasyonunu açıkladı

TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 9,49 olurken yıllık bazda ise yüzde 47,83 seviyesine geldi.

TÜİK temmuz enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE haziranda aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oranında artmıştı. Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü.

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EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

TÜİK’e göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu

ENAG YÜZDE 122 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan TÜİK’ten önce enflasyon rakamlarını açıklayan ENAG, temmuz ayında enflasyonun aylık 13,18, yıllık ise yüzde 122,88 olarak hesapladı.

2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69,21 oldu.

Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un temmuz enflasyonunun aylık yüzde 9,84, yıllık yüzde 63,76 olduğunu açıklamıştı.

Türk-İş’e göre temmuzda gıda enflasyonu aylık yüzde 12,38, yıllık yüzde 70,44 olmuştu.

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