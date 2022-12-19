En popüler bebek isimleri belli oldu. Bakın listenin başında hangi isim var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "nüfus ve konut sayımı" verilerini paylaştı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Cinsiyete göre nüfusun dağılımına bakıldığında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında önceki savaş döneminin de etkisiyle kadın nüfus erkek nüfustan fazla iken yıllar içinde kadın ve erkek nüfus hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı. Erkek nüfus 1927'de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise 1927'de 7 milyon 84 bin 391 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

Türkiye'nin nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 12,7 olduğu görüldü.

NÜFUSUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Nüfusun yaş yapısının değerlendirilmesinde kullanılan önemli göstergelerden biri olan ortanca yaş, Türkiye'de 1935 yılında 21,2 iken 2021 yılında 33,1 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde, 1935'te erkeklerde 19,1 olan ortanca yaşın 2021'de 32,4'e, kadınlarda ise 1935'te 23,4 iken 2021'de 33,8'e yükseldiği görüldü.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ ORANI YÜZDE 17,6

Türkiye'de 1970 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 28,8 iken 2021 yılında yüzde 22,5 oldu. İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı 1970'te yüzde 3,6 iken 2021'de bu oran yüzde 25'e yükseldi. Lise veya dengi okul mezunu olanların oranı 1970'te yüzde 2,6 iken, 2021'de yüzde 22,4 oldu. Diğer yandan yükseköğretim mezunu olanların oranı 1970'te yüzde 1 iken 2021'de bu oran yüzde 17,6'ya ulaştı.

Ülkede yıllara ve cinsiyete göre yükseköğretim mezunlarının dağılımına bakıldığında, 1970 yılında erkeklerde yüzde 1,3 olan yükseköğretim mezunları oranının kadınlarda yüzde 0,6 olduğu görüldü. Diğer yandan 2021 yılında yükseköğretim mezunlarının oranı erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 16,7 oldu.

EN POPÜLER BEBEK İSİMLERİ

Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.

2021'de doğan bebeklere verilen en fazla isimler şöyle:

Erkek bebek

1- Yusuf

2- Alparslan

3- Miraç

4- Ömer Asaf

5- Eymen

6- Göktuğ

7- Ömer

8- Mustafa

9- Aras

10- Ali Asaf

Kız bebek

1- Zeynep

2- Elif

3- Asel

4- Asya

5- Defne

6- Nehir

7- Azra

8- Zümra

9- Eylül

10- Ecrin

Türkiye'de en fazla kullanılan isimler ise şöyle:

Erkek

1- Mehmet

2- Mustafa

3- Ahmet

4- Ali

5- Hüseyin

6- Hasan

7- Murat

8- İbrahim

9- Yusuf

10- İsmail

Kadın

1- Fatma

2- Ayşe

3- Emine

4- Hatice

5- Zeynep

6- Elif

7- Meryem

8- Merve

9- Zehra

10- Esra