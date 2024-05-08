Muğla Bodrum'da deniz dibi atık temizliği

Kaynak: DHA
Muğla Bodrum'da deniz dibi atık temizliği
Muğla'nın gözde turistik beldesi Bodrum, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' kampanyası kapsamında deniz dibi temizliği etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Bodrum'da gerçekleştirilen bu çevre dostu etkinlik sonucunda, toplam 250 kilogramlık atık toplanarak çevre koruma bilincine katkı sağlandı.

Bodrum, dünya turizminin kalbi olarak bilinen Kumbahçe Plajı'nda 'Denize En Çok Mavi Yakışır' temasıyla bir deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Bu anlamlı etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci adına başkan yardımcıları Tanju Aksu ve Yaşar Çelikkan, belediye meclis üyeleri, ilgili departmanların yöneticileri ve çalışanları, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri ile belediye çalışanlarından oluşan bir gönüllü dalış ekibi katıldı.

Denizden cep telefonu, matkap, plaj şemsiyesi, sandalye, lastik, cam ve pet şişe gibi çeşitli atıklar çıkarıldı.

İki saat süren yoğun çabanın sonunda, denizden toplam 250 kilogram atık çıkarılarak Kumbahçe Meydanı'nda sergilendi ve daha sonra geri dönüşüm için Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne taşındı.

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