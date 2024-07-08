TÜİK’e göre doktor muayene ücreti 33 lira, ev kirası 5 bin lira

Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'ın yayımladığı maddelerin fiyatlarını içeren liste, oldukça çarpıcı bilgiler içeriyor. Örneğin, TÜİK'e göre haziran ayındaki uzman doktor muayene ücreti 33 lira 69 kuruş. Ev kirası ise haziran ayı endeksinde 5 bin 845 lira olarak dikkate alınmış. Bu veriler, enflasyon hesaplamalarında kullanılan maddelerin fiyatlarının gerçekten ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor.

TÜİK'in fiyat değişimini gösteren endeksleri bazı maddeler için gruplandırarak, bazıları için ise tek tek kalem bazında verdiğini belirtmeliyim.

Bu sayede bazı mal ve hizmetlerde fiyat değişimini daha kesin olarak takip edebiliyoruz. Özellikle son dönemdeki ekonomik dalgalanmaların etkisiyle, bu verilerin önemi artıyor. Ancak TÜİK'in bu verileri gizli tutması, tartışmalara yol açıyor ve ekonomi analistleri tarafından sıkça eleştiriliyor.