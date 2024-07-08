TÜİK’e göre doktor muayene ücreti 33 lira, ev kirası 5 bin lira

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
TÜİK’e göre doktor muayene ücreti 33 lira, ev kirası 5 bin lira

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2022'den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını açıklamayı durdurduğunu belirtiyor. Mevcut durumda fiyat değişimleri ve ağırlıklar ana harcama grupları itibarıyla açıklanıyor. Ancak TÜİK, madde fiyatlarını vermediği gibi her bir madde için fiyat değişimini de gizliyor. Bu durum, ekonomistler ve vatandaşlar arasında merak uyandırıyor.

Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'ın yayımladığı maddelerin fiyatlarını içeren liste, oldukça çarpıcı bilgiler içeriyor. Örneğin, TÜİK'e göre haziran ayındaki uzman doktor muayene ücreti 33 lira 69 kuruş. Ev kirası ise haziran ayı endeksinde 5 bin 845 lira olarak dikkate alınmış. Bu veriler, enflasyon hesaplamalarında kullanılan maddelerin fiyatlarının gerçekten ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor.

liste1.jpg

TÜİK'in fiyat değişimini gösteren endeksleri bazı maddeler için gruplandırarak, bazıları için ise tek tek kalem bazında verdiğini belirtmeliyim.

Bu sayede bazı mal ve hizmetlerde fiyat değişimini daha kesin olarak takip edebiliyoruz. Özellikle son dönemdeki ekonomik dalgalanmaların etkisiyle, bu verilerin önemi artıyor. Ancak TÜİK'in bu verileri gizli tutması, tartışmalara yol açıyor ve ekonomi analistleri tarafından sıkça eleştiriliyor.

İlgili Haberler
Türk düşmanlarının yeni planı ortaya çıktı
Ayşe Ateş'ten Hrant Dink'in eşine: Ortak kaderi yaşayan bütün kadınlar öz kardeşimdir
Son Haberler
Bu detayı gözden kaçıran araç sahibi yandı. Fazla MTV ödeyecek Otomotiv
Bu detayı gözden kaçıran araç sahibi yandı. Fazla MTV ödeyecek
Sarı doktor emekli oluyor Dünya
Sarı doktor emekli oluyor
Türk düşmanlarının yeni planı ortaya çıktı Gündem
Türk düşmanlarının yeni planı ortaya çıktı
Ayşe Ateş'ten Hrant Dink'in eşine: Ortak kaderi yaşayan bütün kadınlar öz kardeşimdir Gündem
Ayşe Ateş'ten Hrant Dink'in eşine: Ortak kaderi yaşayan bütün kadınlar öz kardeşimdir
Yeniçağ Gazetesi: Asgari ücretliler için 6 ay çok zor geçecek Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Asgari ücretliler için 6 ay çok zor geçecek
Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması piyasadan çekildi Ekonomi
Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması piyasadan çekildi
Begüm Öner isyan etti: Samos'ta fiyatlar Bodrum'un yarısı kadar Magazin
Begüm Öner isyan etti: Samos'ta fiyatlar Bodrum'un yarısı kadar