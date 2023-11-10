TÜİK’e göre Eylül ayı işsizlik rakamı azalmış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizliğin eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1'e gerilediğini açıkladı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu.

GENÇLERDE İŞSİZLİK YÜZDE 16,7

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 16,7'ye geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 31,7 MİLYONA GERİLEDİ

İstihdam edilenlerin sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi oldu.

İstihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak belirlendi.

İşgücü eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 35,6 oldu.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 44,2 SAAT

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi eylülde bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 44,2 saat olarak gerçekleşti.