TÜİK’in açıkladığı enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisini şimdiden geride bıraktı

Editör: Serkan Talan

TÜİK, merakla beklenen enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda ise yüzde 58,94 artış gösterdi.

Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.

En az artış gösteren yüzde 3,11 ile eğitim grubu oldu.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ağustos ayında enflasyon rakamları beklentinin üzerinde gerçekleşti. AA Finans'ın, 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 düzeyindeydi.

Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağını öngörüyordu.

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

ENAG YÜZDE 128 OLARAK AÇIKLADI

ENAG ise enflasyonu aylık bazda yüzde 8,59 yıllık bazda ise yüzde 128,05 olarak açıkladı.

Rapora göre, ağustos ayında ana harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışları "Sağlık" kategorisinde gerçekleşti. Sağlık harcama grubunda aylık enflasyon yüzde 26,12 oldu.

Ağustos ayında fiyatların yüzde 21,56 arttığı "Haberleşme" ve yüzde 11,48'lik artışla "Gıda ve Alkolsüz İçecekler", en yüksek fiyat artışlarının yaşandığı diğer harcama grupları olarak ilk 3 sırayı tamamladı.

MERKEZ BANKASI’NIN BEKLENTİLERİNİ ŞİMDİDEN GEÇTİ

Enflasyon rakamları daha ağustos ayında Merkez Bankası’nın beklentilerini geride bıraktı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın açıkladığı orta vadeli hedeflerde enflasyonun yıl sonunda yüzde 58 olması bekleniyordu. Ancak daha ağustos ayında enflasyon yüzde 58’in üzerine çıktı. Öte yandan Merkez Bankası 2024 için ise enlfasyon hedefini yüzde 33 olarak belirlemişti.

Merkez Bankası’nın piyasa beklentileri için düzenlediği ankette ise enflasyonun yüzde 59,46 olmasının beklendiği belirtilmişti.