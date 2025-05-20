TÜİK’in güven endeksi açıklandı! Son veriler ne anlatıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Güven Endeksi’nin Mayıs 2025 verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Nisan 2025’te 83,9 seviyesindeyken, Mayıs 2025’te yüzde 1,1 oranında artarak 84,8’e yükseldi. Ancak, bu artışın sınırlı olduğu ve ekonomik beklentilerdeki iyileşmenin hanehalkı düzeyinde güçlü bir toparlanmaya işaret etmediği belirtiliyor.

Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumları, genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri ve harcama eğilimlerini ölçen önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Mayıs 2025 verilerine göre, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi bir önceki aya göre hafif bir iyileşme gösterse de, gelecek 12 aya ilişkin maddi durum beklentisi endeksi durağan seyretti.

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Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise Nisan ayına kıyasla yüzde 1,2 artarak 84,9’a ulaştı. Ancak, bu artışın, tüketicilerin ekonomik geleceğe yönelik iyimserlikten çok, mevcut koşullara adaptasyonla ilgili olduğu yorumları yapılıyor.

Öte yandan, TÜİK’in açıkladığı verilere yönelik kamuoyunda devam eden “güven” tartışmaları dikkat çekiyor. Bazı sosyal medya platformlarında ve haber kaynaklarında, TÜİK’in enflasyon ve ekonomik göstergeler konusundaki metodolojisi ve veri güvenilirliği sorgulanıyor.