TÜİK'ten ciro endeksi açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK'ten ciro endeksi açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu, ciro endeksleriyle ilgili verileri açıkladı. Artış, enflasyonu işaret eder gibiydi.

TÜİK'ten ciro endeksleri açıklaması...Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 47,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 76,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 49,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 55,4 arttı.

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TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 5,5 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Eylül ayında aylık yüzde 5,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,3 arttı.

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