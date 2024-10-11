TÜİK'ten toplam ciro endeksi açıklaması

Kaynak: İHA
TÜİK'ten toplam ciro endeksi açıklaması

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 41,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ciro Endeksleri’ni paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 41,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 75,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 42,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 55,5 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,7 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 3,7 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 10,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.

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