TÜİK'ten tüketici güven endeksi açıklaması: Son 22 ayın en yüksek seviyesi

Kaynak: DHA
TÜİK'ten tüketici güven endeksi açıklaması: Son 22 ayın en yüksek seviyesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici güven endeksinin son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici güven endeksi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüketici güven endeksi, 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre son 2 yılın en büyük artışını göstererek yüzde 4,6 oranında yükseldi ve 85,9 ile son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 14'ünde iyileşme olmuştur. Son dönemde makroekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmeler, tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklemeyi sürdürmektedir. Dolayısıyla üretim-yatırım-istihdam-ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm, temel göstergelerde de görüldüğü üzere devam etmektedir" dedi.

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