Esra Dermancıoğlu'ndan tükenmişlik sendromu açıklaması. Doktorlardan yardım istemişti

Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen ve açıklamaları ile tartışma yaratan oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir fotoğrafının açıklamasına "Tükenmişlik sendromuna girdim" yazmıştı.

Dermancıoğlu, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sohbet etme isteği üzerine, "Arkadaşlar çalışıyorum çalışıyorum ve çalışıyorum" diyerek güldü.

Tükenmişlik sendromu ile ilgili Dermancıoğlu "Öncelikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarım ile alakalı fikir hırsızlığına hayır diyorum. Paylaşımıma gelirsek de, tükeniyoruz tabii ki arkadaşlar, insanız. Sizler de tükenmiyor musunuz? Fotoğrafın altına da "Daha Dün Annemizin" şarkısını koydum" dedi ve kahkaha attı.

"BENİ KAST EDİYORSANIZ, ÇOCUĞUM VAR!"

Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, "Bakire bir kadını canlandırmak istiyorum" cümleleri ile ilgili de "Tabii çok isterim bakire bir kadın karakterini canlandırmak. Hani vardır ya 50 yaşında ya da 60 yaşında hiç evlenmemiş kadınlar. Öyle bir rol işte. Psikolojileri farklı olur. Öyle bir karakter değişik ve güzel olurdu" dedi.

Dermancıoğlu, muhabirlerin "Çevrenizde var mı böyle insanlar?" sorusuna da "Beni kast ediyorsanız, çocuğum var arkadaşlar. Çevremdeki tabii ki böyle insanlar da var" diye yanıt verdi.