Tükenmişlik Sendromundan kurtulma yolları belli oldu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Tükenmişlik Sendromundan ilgili detaylar…

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

Tükenmişlik sendromu, günümüzde birçok insanın muzdarip olduğu stresli yaşam şartları sebebiyle daha sık görülmeye başlanan bir psikolojik rahatsızlıktır.

TÜKENMİŞLİKTEN NASIL KURTULURSUNUZ?

-Nedeni Tanımlayın

-Kendinize zaman ayırın

-Etkili başa çıkma becerilerinden yararlanın

-Sevdiklerinizden destek alın

-Bir profesyonelle konuşun

En İyi Tükenmişlik Önleme Stratejileri

Bir çalışma, tükenmişlikten kurtulmak için en sık kullanılan taktiklerden bazılarının şunları içerdiğini buldu:

-Kişinin fiziksel sağlığına özen göstermek

-iş arkadaşlarından destek

-Hobilere katılmak

-Kişisel ilişkilerde rahatlık bulmak

-Sınırlar oluşturma

-İşten zaman ayırmak

-Tutkuyu yeniden keşfetmek ve işte anlam bulmak

-Gerçekçi beklentiler belirlemek

-Gülme ve mizah kullanma

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Yorgunluk

Bitkin hissetme

Enerji kaybı

Fiziksel hastalıklardan kurtulamam

Hasta hissetme

Geçmeyen soğuk algınlığı

Mide barsak sorunları

Kalp damar hastalığı

Hipertansiyon eğilimi

Baş ağrısı

Kiloda artış/ azalış

Uykusuzluk/aşırı uyku

Solunum güçlüğü

İştah azalması ve kilo kaybı

Bir şeylerin yanlış gittiğine dair genel his

Kızgınlık ve gücenme

Can sıkıntısı

Yoğun hayal kırıklığı

İlgi eksikliği / yokluğu

Şaşkınlık / kafa karışıklığı

Boşluk ve anlamsızlık duygusu

Keyifsizlik

Güvensizlik ve terk edilmişlik hissi

Sürekli bir sinirlilik hali, çabuk öfkelenme

Kişisel hata ve başarısızlıkları sürekli düşünmek

Dikkat ve konsantrasyon zayıflığı, unutkanlık

Karar vermede yetersizlik

Ölüm ve intihar fikirlerinin sık sık tekrarlanması

Değersizlik, yetersizlik ve suçluluk duyguları

Umutsuzluk ve keder duyguları

Kaygı, huzursuzluk, sabırsızlık

Önemsiz konularda aşırı endişelenme (ilgisizlik)

Birlikte olunan kimselere aşırı güven (güvensizlik)

Aşırı hayal kurma

TÜKENEN KİŞİ NASIL DAVRANIŞLAR GÖSTERİR?

Eleştirici

Kızgın

Karamsar

Katı

Önerilere kapalı

İçe dönük

İnsanları iten davranışlar gösterir.