Tükenmişlik Sendromundan kurtulma yolları belli oldu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Tükenmişlik Sendromundan ilgili detaylar…
TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?
Tükenmişlik sendromu, günümüzde birçok insanın muzdarip olduğu stresli yaşam şartları sebebiyle daha sık görülmeye başlanan bir psikolojik rahatsızlıktır.
TÜKENMİŞLİKTEN NASIL KURTULURSUNUZ?
-Nedeni Tanımlayın
-Kendinize zaman ayırın
-Etkili başa çıkma becerilerinden yararlanın
-Sevdiklerinizden destek alın
-Bir profesyonelle konuşun
En İyi Tükenmişlik Önleme Stratejileri
Bir çalışma, tükenmişlikten kurtulmak için en sık kullanılan taktiklerden bazılarının şunları içerdiğini buldu:
-Kişinin fiziksel sağlığına özen göstermek
-iş arkadaşlarından destek
-Hobilere katılmak
-Kişisel ilişkilerde rahatlık bulmak
-Sınırlar oluşturma
-İşten zaman ayırmak
-Tutkuyu yeniden keşfetmek ve işte anlam bulmak
-Gerçekçi beklentiler belirlemek
-Gülme ve mizah kullanma
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ
Yorgunluk
Bitkin hissetme
Enerji kaybı
Fiziksel hastalıklardan kurtulamam
Hasta hissetme
Geçmeyen soğuk algınlığı
Mide barsak sorunları
Kalp damar hastalığı
Hipertansiyon eğilimi
Baş ağrısı
Kiloda artış/ azalış
Uykusuzluk/aşırı uyku
Solunum güçlüğü
İştah azalması ve kilo kaybı
Bir şeylerin yanlış gittiğine dair genel his
Kızgınlık ve gücenme
Can sıkıntısı
Yoğun hayal kırıklığı
İlgi eksikliği / yokluğu
Şaşkınlık / kafa karışıklığı
Boşluk ve anlamsızlık duygusu
Keyifsizlik
Güvensizlik ve terk edilmişlik hissi
Sürekli bir sinirlilik hali, çabuk öfkelenme
Kişisel hata ve başarısızlıkları sürekli düşünmek
Dikkat ve konsantrasyon zayıflığı, unutkanlık
Karar vermede yetersizlik
Ölüm ve intihar fikirlerinin sık sık tekrarlanması
Değersizlik, yetersizlik ve suçluluk duyguları
Umutsuzluk ve keder duyguları
Kaygı, huzursuzluk, sabırsızlık
Önemsiz konularda aşırı endişelenme (ilgisizlik)
Birlikte olunan kimselere aşırı güven (güvensizlik)
Aşırı hayal kurma
TÜKENEN KİŞİ NASIL DAVRANIŞLAR GÖSTERİR?
Eleştirici
Kızgın
Karamsar
Katı
Önerilere kapalı
İçe dönük
İnsanları iten davranışlar gösterir.