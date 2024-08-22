Tüketici güven endeksi ağustosta az da olsa arttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüketici güven endeksi ağustosta az da olsa arttı

Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.

Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Endeks TÜİK ve TCMB'nin işbirliğiyle sonuçlandırıldı.

Ağustos ayı verilerine göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 75,9'du. Ağustos ayında ise endeks yüzde 0,6 oranında artış gösterdi ve 76,4'e yükseldi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumunu gösterirken, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser duruma işaret eder.

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