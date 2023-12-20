Tüketici güven endeksi arttı ama iyimser seviyenin çok altında

Kaynak: AA
Tüketici güven endeksi arttı ama iyimser seviyenin çok altında
Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 2,6 artışla 77,4'e yükseldi. Seviye iyimser barajı olan 100 seviyesinin 22,6 puan gerisinde.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK yılın son ayına ait tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Rakam 77,4 yükselmiş olarak kayıtlara geçti. Ancak Tüketici Güven Endeksi'nin 100 olan 'iyimser' seviyesinin çok altında.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2,6 arttı. Kasımda 75,5 olan endeks, aralıkta 77,4 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda 73,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 3,3 artışla bu ay 75,8'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise kasımda 92,6 iken aralıkta yüzde 2 yükselişle 94,5'e çıktı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR

0-200 birim arasında olan tüketici güven endeksi, TCMB ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi ile belirlenir. Ankete verilen yanıtlara göre yapılan hesaplamalar doğrultusunda saptanan tüketici güven endeksi, ilgili haber bülteninde yayımlanır. Genelde 100 birim üzerinde olan tüketici güven endeksi, tüketicilerin olumlu bakış açılarını yansıtır.

Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösterir.

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