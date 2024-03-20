Tüketici Güven endeksinde artış yüzde 0,02 sınırlı kaldı

Kaynak: AA
Tüketici Güven endeksinde artış yüzde 0,02 sınırlı kaldı
Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artarak 79,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Yükseliş kaydedildiği belirtilirken, o artış ancak yüzde 0,02 ile sınırlı kaldı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi, martta, şubata göre sadece yüzde 0,02 artış gösterdi. Geçen ay 79,3 olan endeks bu ay 79,4'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubatta 67,1 olan endeks marta yüzde 0,7 düşüş kaydederek, 66,6'ya geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,9 artış gösterdi ve 78,9 olarak tespit edildi.

Geçen ay 74,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74,9 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97,5 iken martta yüzde 0,5 azalarak 97 oldu.

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