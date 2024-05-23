Tüketici güven endeksinde sınırlı artış

Kaynak: AA
Tüketici güven endeksinde sınırlı artış

Tüketici güven endeksi nisan ayında sadece yüzde 0,1 artış gösterdi ve 80,51'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı, sınırlı bir artış gözlendi.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları belli oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta, nisan ayına göre artış sadece yüzde 0,1 gerçekleşti. Böylece endeks 80,51 oldu.

Hane halkının mevcut dönemdeki maddi durumu endeksi ise nisan ayında 65 düzeyindeyken, yüzde 0,4 artışla 65,3'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksinde de sınırlı bir düşüş yaşandı. Nisanda 82,9 iken mayısta yüzde 0,01 azalışla 82,8 olarak tespit edildi.

Geçen ay 78,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,2 yükselişle bu ay 78,3 olarak kayıtlara geçti.

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