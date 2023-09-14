Tüketici kredileri bir haftada dev artış. 10 Trilyon 464 milyar yaklaştı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 38 milyar 371 milyon lira artarak 10 trilyon 463 milyar 132 milyon liraya yükseldi.

KAYNAK: AA
Tüketici kredileri bir haftada dev artış. 10 Trilyon 464 milyar yaklaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Eylül itibarıyla 38 milyar 371 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 424 milyar 761 milyon liradan 10 trilyon 463 milyar 132 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 98 milyar 422 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 33 milyar 50 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 1 TRİLYON 437,8 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Eylül itibarıyla 729 milyon lira azalışla 1 trilyon 437 milyar 797 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 447 milyar 490 milyon lirası konut, 87 milyar 286 milyon lirası taşıt ve 903 milyar 21 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 230 milyon lira azalarak 1 trilyon 204 milyar 575 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artışla 924 milyar 698 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 422 milyar 44 milyon lirası taksitli, 502 milyar 654 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 348 milyon lira azalarak 172 milyar 543 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 148 milyar 718 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 982 milyon lira artarak 2 trilyon 245 milyar 362 milyon lira oldu.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Ankara'da metro beklerken bayılan kadın raylara düştü. Ölümden kıl payı kurtuldu Güncel
Ankara'da metro beklerken bayılan kadın raylara düştü. Ölümden kıl payı kurtuldu
Yasemin Sakallıoğlu: 30-40 yıldır evli olanlar yeniden düğün yapsınlar Magazin
Yasemin Sakallıoğlu: 30-40 yıldır evli olanlar yeniden düğün yapsınlar
Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü AKP'li başkanı tebrik sırasına girdi Güncel
Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü AKP'li başkanı tebrik sırasına girdi
Sektörün lokomotifi kuyumcular gram altının 2500 lirayı göreceği tarihi açıkladı Ekonomi
Sektörün lokomotifi kuyumcular gram altının 2500 lirayı göreceği tarihi açıkladı
Erdoğan ve Miçotakis 20 Eylül'de görüşecek Dünya
Erdoğan ve Miçotakis 20 Eylül'de görüşecek
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti Ekonomi
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti
Aklında zoru olmak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklında zoru olmak deyiminin anlamı nedir?