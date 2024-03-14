Tüketici kredileri uçuşta. Borçlar 1 trilyon 600 milyar liraya dayandı

BDDK açıkladı, bankacılık sektörünün kredi hacmi 229 milyar 196 Milyon artış gösterdi. Bankacılık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık yayınladığı bültene göre toplam kredi hacmi 12 trilyon 363 milyar 424 milyon liradan 12 trilyon 592 milyar 620 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 244 milyar 643 milyon lira artarak 15 trilyon 324 milyar 39 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 596 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredileri 8 mart haftasında artış gösterdi. BDDK verilerine göre 17 milyar 848 milyon lira artan tüketici kredileri 1 trilyon 595 milyar 932 milyon liraya yükseldi. Bu kredilerin 1 trilyon 62 Milyar 344 Milyon lirası ihtiyaç kredisi olarak kayıtlara geçerken, 440 milyar 324 milyon lirası konut, 93 milyar 264 milyon lirası ise taşıt kredi olarak kayıtlarda yer aldı. 8 Mart haftasında taksitli ticari kredilerin tutarı ise 1 trilyon 559 milyar 23 milyon liraya yükseldi.

BİREYSEL KREDİ ALACAKLARI YÜKSELDİ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da bu haftanın yükselenleri arasında yer aldı. BDDK verilerine göre kredi kartı alacakları yüzde 0,6 artışla 1 trilyon 319 milyar 672 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 580 milyar 402 milyon lirasını taksitli, 739 milyar 270 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.