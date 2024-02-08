Tüketici kredilerinin miktarı 1 Trilyon 533 milyar lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'nın yayınladığı haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Şubat itibarıyla 11 trilyon 941 milyarı aştı. Kredi hacmi bu hafta itibarıyla 103 milyar 624 milyon lira artış gösterdi.

BDDK'ya göre bankacılık sektörnün toplam mevduatı ise bankalar arası dahil geçen hafta 230 milyar 262 milyon lira azaldı. Bankaların toplam mevduatı ise 14 Trilyon 871 Milyar 55 milyon olarak kayıtlara geçti.T

TÜKETİCİ KREDİLER 1 TRİLYON 533 MİLYAR LİRA

Tüketici kredileri, 2 şubat haftasında 6 Milyar 279 milyon lira artış gösterdi. Böylece toplam tüketici kredileri 1 Trilyon 533 Milyar 183 milyon liraya ulaştı. Bu miktarın 436 milyar 798 milyon lirası konut, 94 milyar 33 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 2 milyar 352 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 267 milyon lira artarak 1 trilyon 447 milyar 705 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,4 artışla 1 trilyon 247 milyar 389 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 540 milyar 534 milyon lirasını taksitli, 706 milyar 856 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.