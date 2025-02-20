Tüketiciye güven şubatta arttı

Kaynak: DHA
Tüketiciye güven şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayında tüketici güven endeksinin yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 olduğunu bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 olduğunu açıkladı.

d.webpTÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 oldu. Alt endekslere bakıldığında; bir önceki aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,1 artarak 65,6, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 3,1 artarak 83,1, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,3 artarak 79,3, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 1 artarak 100,3 değerinde gerçekleşti.

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