Tüketiciyi aldatan reklamlar 149 milyon lira ceza kesildi

Aldattıcı reklamlara 149 milyon ceza

Reklam Kurulu'ndan, aldatıcı reklamlara ceza yağdı. Temmuz ayı toplantısında firmalara durdurma ve para cezası uygulandığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açlamada, Reklam Kurulu'nun önüne bu ay 133 dosya geldi. Bu dosyalardan 116'sının mevzuata aykırı bulundu. Kurul mevzuata uymayan, tüketiciyi aldatıcı reklamlara 21 milyon 350 bin lira ceza keserken, 1 dosya hakkında da erişim engeli kararı aldı.

7 AYDA 927 DOSYAYA CEZA KESİLDİ

Açıklamada, Kurulun 7 aylık incelemelerine ve kesilen cezalara yer verildi. Bu yılın başından bu yana 1064 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 927 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 148 milyon 783 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.

İNDİRİM MARKETLERİNİN İNTERNET SİTELERİ RADARDA

Reklam Kurulu'nun son toplantısında "indirim marketi" olarak bilinen perakende işletmelerin internet siteleri aracılığıyla yaptığı tanıtım ve mesafeli satışların haksız ticari uygulama boyutuyla takibe alındığı kaydedildi. Kurul internet sitelerindeki reklamlarda stok sayıları belirtildiği ancak kişiye yakın en yakın marketlerde o ürünün olmadığı tüketiciye bildirildiğine dikkat çekti.

Reklam Kurulu'nun o tespitleri de şöyle:

"Yapılan incelemeler sonucunda, belirtilen internet sitelerinde ürünleri görmek ve sepete eklemek için üyelik gerektiği ancak satın alma işlemi için ürün stoklarının kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üyelik olmasına rağmen en yakın şubede bile ürünün stokta olmadığı belirtildiği için siparişin tamamlanamadığı tespit edilmiştir. İncelemeler sonucunda, internet sitelerinde tüketicilerin ürünleri görüntülemek ve satın almak için üyelik gerektiği ancak teslimat adresine göre stok bilgilerinin değişebileceği bilgisinin eksik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ürün fiyatının geçerlilik süresi veya stok sınırı hakkında bilgi verilmediği için tüketicilerin yanıltıldığına karar verilmiş ve idari yaptırım uygulanmıştır."

REKLAM KURULUNDAN TOBB VE TESK İLE İŞBİRLİĞİ

Açıklamada, Kurulun, tüketici mağduriyetlerini önlemek ve reklam mevzuatına uyumu artırmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile işbirliği yaparak elektronik ticaret sektöründeki tüm reklam verenleri bilgilendirdiği aktarıldı.