Tükürüğünüz pembeleşiyorsa dikkat. Hemen doktora koşun. O hastalığın belirtisi çıktı

Ensonhaber’de yer alan habere göre; Uzmanlar diş eti sorunlarının tedavi edilmediği zaman daha kötü hastalıklara da davetiye çıkardığını belirtti.

Texas A&M Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodonti Bölüm Başkanı Deborah Foyle, “gingivitisin diş etlerini tahriş eden ürünler salgılayan dişlerdeki bakterilerden kaynaklandığını” ifade etti.

Diş eti iltihabının ağrıya neden olmadığı için genellikle fark edilemediğini, diş eti iltihabı olan sigara içicilerinin de herhangi bir kanama veya başka semptom yaşamayabileceğini söyleyen uzmanlar “Diş etlerim hiç kanamıyor, bir şey olmaz“ diye düşünmenin yanılgı olduğunu belirtiyor.

DİŞ ETİ HASTALIKLARI NEDİR?

Diş eti hastalıkları en az diş çürükleri kadar diş kaybına neden olabilen önemli rahatsızlıklardır. Erken dönemde tedaviye alınmayan diş çürükleri diş kaybı sonucunu doğurabiliyor. Ancak diş etlerinde meydana gelen rahatsızlıkların da böyle bir tablonun ortaya çıkmasına neden olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle diş etleriyle ilgili her bir rahatsızlık ciddiye alınmalı ve gerekli tedaviye olası en erken dönemde başlanmalıdır.

