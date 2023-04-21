Tulipmania lale sergisi açıldı

Singapur'da ilk kez Türkiye Büyükelçiliğinin iş birliğiyle "Tulipmania" lale sergisi açıldı.

Tulipmania lale sergisi açıldı

AA

Büyükelçilik tarafından AA'ya yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'den getirilen canlı laleler, Galata Kulesi, Safranbolu evleri, Kız Kulesi ve Singapur'da sıcak hava balonlarıyla tanınan Kapadokya'nın üç boyutlu görselleri eşliğinde sergileniyor.

Sergide ayrıca geleneksel Türk dokuma, çini, hat ve bakır işleme sanatlarından örnekler, Singapurluların ve ülkeyi ziyaret eden turistlerin beğenisine sunuluyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yollarının desteğiyle gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, organizasyonun Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirtti.

Gönenli, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli Türkiye tarihindeki en büyük depremlerde yaşanan can kayıpları ve yıkıntının acısının daima yüreklerde kalacağını anlattı.

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Depremin hemen ardından Singapur dahil olmak üzere dünyanın her köşesinden Türkiye ile sergilenen dostluk, yardımlaşma ve dayanışmanın teselli kaynağı olduğunu kaydeden Gönenli, "En zor anımızda yardım elini uzatan Singapur hükümetine, Kahramanmaraş’a arama ve kurtarma ekibi gönderen Singapur Sivil Savunma Kuvveti'ne ve Singapurlu dostlarımıza teşekkür borçluyuz. Cumhurbaşkanı Halime Yakup ve Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ın taziye ve dayanışma mesajlarında ifade ettikleri üzere, ülkemizin yaralarını süratle sarıp daha da güçlü bir şekilde toparlanacağı şüphesizdir." ifadelerini kullandı.

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Büyükelçi Gönenli, bulundukları bölgelere açılan birer kapı olan Singapur ve Türkiye’nin doğal ve stratejik ortak olduklarına işaret ederek, "'Tulipmania' sergisi, Türkiye’nin Türk ve Singapur halkları arasındaki ilişkileri daha da derinleştirme iradesinin bir ifadesini teşkil ediyor. Singapur’un aynı zamanda Türkiye’nin Güneydoğu Asya’yı da içeren 'Yeniden Asya' girişiminin uygulanması bağlamında da önemli katkılar yapabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Singapur Dışişleri Bakanlığında Kıdemli Devlet Bakanı Sim Ann'ın onur konuğu olarak katıldığı serginin açılışında kanun sanatçısı Ahmed Baran ile ebru sanatçısı Garip Ay'ın musiki ile ebru sanatını senkronize ettiği performans ilgiyle izlendi.

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Türkiye'de deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Singapur Sivil Savunma Kuvveti personelinin de davetlilerin arasında yer aldığı açılışta, Sivil Savunma Kuvveti Komutanı Albay Eric Yap'a, Singapurlu arama kurtarma ekibinin afet sonrasındaki gayretlere yaptığı katkılardan ötürü ebru takdim edildi.

Her yıl yaklaşık sekiz milyon Singapurlu ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gardens-by-the-Bay’de 21 Mayıs'a kadar gezilebilecek sergi kapsamında Ahmet Baran ve Garip Ay, 21-23 Nisan'da sanatlarını izleyicilerle buluşturacak.

Yalnızca Türkiye'nin tanıtıldığı sergi, ilk defa Türkiye tarafından düzenleniyor.

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