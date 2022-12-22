Tüm Amerikalıları öldürebilecek dozda. 50 kat daha tehlikeli

İHA

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), 2022’de ele geçirilen uyuşturucu madde miktarını açıkladı. Buna göre ABD’de son 1 yılda 50,6 milyon adet fentanil katkılı, sahte reçeteli hap ve 4.5 tondan fazla fentanil tozunun ele geçirildiği belirtildi. Bu yıl ele geçirilen fentanil katkılı hap sayısının ise geçen yıla kıyasla 2 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

ÖLÜMCÜL DOZDA

Ele geçirilen fentalin miktarının 379 milyondan fazla ölümcül doza işaret ettiğini belirten DEA, bu yıl ayrıca 60 ton metamfetamin, yaklaşık 2 ton eroin ve 200 tondan fazla kokain ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan araştırmalar, 2022’de fentanil katkılı 10 sahte reçeteli haptan 6’sının ölümcül dozda fentanil içerdiğini ortaya çıkardı.

KARTELLERİ ÇÖKERTMEK İÇİN

DEA Başkanı Anne Milgram yaptığı açıklamada, bu yıl tüm Amerikalıları öldürmeye yetecek dozda fentanil ele geçirildiğini söyledi. Milgram, “DEA'nın en önemli operasyonel önceliği, Amerikalıların ölümüne yol açan fentanilin baş sorumlusu Meksikalı Sinaloa ve Jalisco uyuşturucu kartellerini çökertmektir” dedi.

TOPLU OLARAK ÜRETİLİYOR

DEA açıklamasına göre, Sinaloa ve Jalisco kartelleri tarafından kaçakçılığı yapılan fentanilin çoğu, büyük ölçüde Çin'den getirilen kimyasal maddelerle Meksika'daki gizli tesislerde toplu olarak üretiliyor.

ÖLÜMCÜL OLDUĞU BİLİNİYOR

ABD’nin karşı karşıya olduğu ölümcül tehlikedeki Fentanilin eroinden 50 kat daha güçlü olduğu biliniyor. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, yalnızca 2 miligramlık yani bir kalem ucu kadar fentanilin ölümcül olduğunu belirtiyor.