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Tüm Amerikalıları öldürebilecek dozda. 50 kat daha tehlikeli

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2022’de tüm Amerikalıları öldürebilecek dozda Fentanil ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 15:29
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Tüm Amerikalıları öldürebilecek dozda. 50 kat daha tehlikeli

Tüm Amerikalıları öldürebilecek dozda. 50 kat daha tehlikeli
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İHA
ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), 2022’de ele geçirilen uyuşturucu madde miktarını açıkladı. Buna göre ABD’de son 1 yılda 50,6 milyon adet fentanil katkılı, sahte reçeteli hap ve 4.5 tondan fazla fentanil tozunun ele geçirildiği belirtildi. Bu yıl ele geçirilen fentanil katkılı hap sayısının ise geçen yıla kıyasla 2 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

ÖLÜMCÜL DOZDA
Ele geçirilen fentalin miktarının 379 milyondan fazla ölümcül doza işaret ettiğini belirten DEA, bu yıl ayrıca 60 ton metamfetamin, yaklaşık 2 ton eroin ve 200 tondan fazla kokain ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan araştırmalar, 2022’de fentanil katkılı 10 sahte reçeteli haptan 6’sının ölümcül dozda fentanil içerdiğini ortaya çıkardı.

KARTELLERİ ÇÖKERTMEK İÇİN
DEA Başkanı Anne Milgram yaptığı açıklamada, bu yıl tüm Amerikalıları öldürmeye yetecek dozda fentanil ele geçirildiğini söyledi. Milgram, “DEA'nın en önemli operasyonel önceliği, Amerikalıların ölümüne yol açan fentanilin baş sorumlusu Meksikalı Sinaloa ve Jalisco uyuşturucu kartellerini çökertmektir” dedi.

TOPLU OLARAK ÜRETİLİYOR
DEA açıklamasına göre, Sinaloa ve Jalisco kartelleri tarafından kaçakçılığı yapılan fentanilin çoğu, büyük ölçüde Çin'den getirilen kimyasal maddelerle Meksika'daki gizli tesislerde toplu olarak üretiliyor.

ÖLÜMCÜL OLDUĞU BİLİNİYOR
ABD’nin karşı karşıya olduğu ölümcül tehlikedeki Fentanilin eroinden 50 kat daha güçlü olduğu biliniyor. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, yalnızca 2 miligramlık yani bir kalem ucu kadar fentanilin ölümcül olduğunu belirtiyor.

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