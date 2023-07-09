Tüm araç sahipleri dikkat binlerce lira ceza yazılabilir

Yılbaşından bu yana zamlı trafik cezalarıyla karşı karşıya kalan araç sahiplerinin, plakalarının okunabilirliğini kontrol etmeyi unutmamaları ceza yememeleri adına önem taşıyor.

Tüm araç sahipleri dikkat binlerce lira ceza yazılabilir

Türkiye'de trafik kazalarına bağlı ölüm oranı, Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek.

Trafik kazalarını önlemek amacıyla kural ihlali yapanlara yüksek para cezaları kesiliyor.

Son yapılan düzenlemeyle trafik polislerine bir kuralı daha kontrol etme yetkisi verildi.

Türkiye'de trafiğe çıkan tüm araç sahipleri için bir uyarı yapıldı. Genel trafik kurallarının yanında trafikte eğer aracınızın plakası okunur durumda değilse polis tarafından ceza yazılabilir. Trafiğe çıkmadan önce mutlaka kontrol edin.

Yılbaşında yeniden değerleme oranına göre trafik cezalarına yüzde 112,9 olarak zam yapıldığı paylaşıldı ve trafik cezalarının çok yüksek tutarlara çıktığı ifade edildi.

ZAMLI TRAFİK CEZALARI

Hız sınırını yüzde 10-30’a kadar aşanlara 951 TL, hız sınırını yüzde 30-50’ye kadar aşanlara 1.979 TL trafik cezası olduğu paylaşıldı. Kazaların çoğunun hız sınırına uymamaktan kaynaklı olduğu belirtilerek bundan dolayı cezaların caydırıcı olduğu belirtildi.

Trafik cezaları için aktarılan habere göre Emniyet şeridini ihlal etmek bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye kadar çıktığı belirtilerek sigortasız bir araç ile trafiğe çıkmanın bedeli 196 TL’den 436 TL’ye yükseldiği ifade edildi. Tüm bunlarla beraber aracın plakasının trafikte okunur olması gerektiği de bildirildi.

TOPLAM 1.671 TL CEZA VERİLECEK

Tüm bunların yanı sıra plakası trafikte okunmayan plakanın okunabilirliğini engelleyecek parçalar bulunması durumunda 1.671 TL ceza verileceği ifade edildi.

Araç sahiplerinin plakalarının okunabilirliğini kontrol etmeyi unutmamaları önem taşıyor. Özellikle kış aylarında yağmur, çamur, kar gibi etkenler aracın plakasının kirlenmesine ve okunmasının zorlaşmasına neden olabiliyor.

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