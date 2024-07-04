Tüm araç sürülerinin yaptığı hata 100 bin TL’ye mal oluyor

ATV Haber'e konuşan sürüş eğitmeni Rıdvan Kayacı, motorun ekonomik modda çalıştırılmasının iç hacminde kapasite azalmasına, yakıtın daha fazla yakılmasına, yağlama sorunlarına ve filtrelerin tıkanmasına neden olabileceğini belirtti.

İleri sürüş teknikleri uzmanı Serkan Çabuş ise motorun devir aralıklarına dikkat çekerek, düşük devirlerde sürekli kullanılmasının uzun vadede motorda aşınmalara yol açabileceğini ifade etti. Yüksek devirlere geçişlerin ise motor üzerinde ekstra yük oluşturabileceğini söyledi.

Ekonomik sürüş modunun adından da anlaşılacağı gibi yakıt tasarrufu sağladığını ancak uzun yolculuklarda farklı sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan uzmanlar, örneğin şehirler arası kullanımda aracın sahibine zararının en az 100 bin TL olabileceğini belirttiler.

Rıdvan Kayacı, ekonomik modda hız yapmanın aracın performansını azaltabileceğini ve motoruna zarar verebileceğini söylerken, "Start-stop" özelliğinin de araca zarar verebileceğini dile getirdi. Bu özelliğin aracın motoruna mekanik olarak zarar verebileceğini ve kullanımının mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini ifade etti.